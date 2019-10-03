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11:15, 3 октября 2019 185
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Житель Кадома убил знакомого, отказавшегося с ним выпивать

Житель Кадома убил знакомого, отказавшегося с ним выпивать

Житель Кадома до смерти забил знакомого, который отказался с ним пить. Тело 66-летнего мужчины обнаружили в его доме 24 сентября, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 51-летний знакомый погибшего пришел к нему в гости с предложением выпить. «Однако хозяин дома не был настроен принимать гостей. Между мужчинами произошла ссора», — говорится в сообщении.

Во время конфликта подозреваемый стал избивать пенсионера, в том числе металлической трубой. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а его гость скрылся.

Мужчину задержали по горячим следам и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, расследование продолжается.


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