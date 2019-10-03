Житель Кадома убил знакомого, отказавшегося с ним выпивать

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель Кадома до смерти забил знакомого, который отказался с ним пить. Тело 66-летнего мужчины обнаружили в его доме 24 сентября, сообщил
Известно, что 51-летний знакомый погибшего пришел к нему в гости с предложением выпить. «Однако хозяин дома не был настроен принимать гостей. Между мужчинами произошла ссора», — говорится в сообщении.
Во время конфликта подозреваемый стал избивать пенсионера, в том числе металлической трубой. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а его гость скрылся.
Мужчину задержали по горячим следам и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронежской области в аварии с тремя машинами погиб мужчина
|
cледующая новость →Липчанин открыл подпольное казино в Воронеже
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.