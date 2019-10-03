Замгубернатора Рослякова пообещала реагировать на жалобы о неубранном снеге в соцсетях

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Первый зампред правительства Анна Рослякова пообещала реагировать на жалобы о неубранном снеге. Об этом она сообщила в четверг, 3 октября, во время публичного отчета.
Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов зачитал вопрос от Николая Любимова, который касался большого количества жалоб на неубранный снег в Рязани на его странице «Вконтакте».
«Если шкал таких сообщений продолжится, то мы готовы на него реагировать», — подчеркнула Рослякова.
Начальник Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт пообещал, что ведомство займется контролем за работой управляющих компаний зимой.
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