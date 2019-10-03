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ЗАГС на улице Соборной перестанет работать в ноябре. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева.
По ее словам, в этом же месяце начнет свою работу Дворец торжеств на Московском шоссе.
Напомним, Дом торжеств на Соборной
Подробнее о реконструкции здания бывшего «Планетария» под ЗАГС читайте
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.