Владимирские волонтеры устроили субботник у объектов культурного наследия

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Фото: Pixabay.com
В среду, 2 октября, в селе Смолино Ковровского района волонтеры устроили субботник у объектов культурного наследия — церквей Вознесения и Михаила Архангела. Об этом
Добровольцы убрали мусор, скосили траву, спилили сухие деревья и кустарники возле храмов, возведенных в 19 веке. В Вознесенском храме хранилась икона святителя Николая, прихожане считали ее чудотворной.
В советский период церкви использовали как хозпостройки. Потом они пришли в запустение.
Ранее волонтеры привели в порядок территорию Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.