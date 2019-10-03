«В лучшем виде». К зиме в Пронском районе отремонтируют два моста

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Фото: Издательство «Пресса»
К началу зимы в Пронском районе отремонтируют два моста. Об этом издательству «
По его словам, ремонт моста через реку Истья в Тырнове завершат уже через неделю, пока скорость движения на переправе по дороге «Рязань-Пронск-Скопин» ограничена.
«Почти все аварийные участки мы уже починили: до полного завершения нам осталось работы еще на неделю», — отметил руководитель.
Затем строители начнут ремонтировать мост в Пронске. «Все сделаем в лучшем виде», — пообещал Светличный.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.