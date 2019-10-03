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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Три с половиной тысячи рязанских студентов сделали зарядку. Акция прошла на стадионе «Локомотив» в четверг, 3 октября.
Организаторы — РязГМУ — посвятили традиционную «Зарядку с чемпионом» 170-летию со дня рождения ученого Ивана Павлова, чье имя носит медуниверситет.
В этом году тренировку для студентов рязанских вузов провели призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо Михаил Пуляев, двукратный чемпион мира и Европы по гиревому спорту Иван Кулаков и победитель первенства мира по дзюдо Марина Воробьева в сопровождении фитнес-инструкторов.
Ректор РязГМУ Роман Калинин отметил, что акцию также проводят и в день рождения поэта Сергея Есенина.
«В этом году вы зажгли погоду и дали это солнце. Огонь в наших сердцах дает нам возможность расти и развиваться, развивать нашу страну и регион», — подчеркнул Калинин.
В качестве посла ГТО в Рязанской области он вручил золотые награды отличившимся рязанцам. Акцию посетила и мэр Рязани Елена Сорокина, она отметила, что зарядка добавляет энергии и силы.
«Люди, заряженные энергией, нацелены на позитив. Вам предстоит в нашем городе трудиться, создавать семьи, растить детей. От этого зависит будущее нашего города», — заключила Сорокина.
В завершении акции студенты провели флешмоб: иностранные студенты выстроились в фигуру в виде слова «Павлов» и в форме сердца в центре стадиона, которое заполнили остальные участники зарядки.
© RZN.info
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