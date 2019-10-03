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Рязанка пять лет незаконно получала чернобыльские выплаты, пишет
Женщина вместе с тремя детьми была зарегистрирована в деревне Медвежье Старожиловского района, которая входит в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом, но фактически жила в другом месте.
В результате она незаконно получила более 430 тысяч рублей. Суд назначил ей год лишения свободы условно.
Также с осужденной будут взысканы деньги в пользу министерства труда и соцзащиты и Пенсионного фонда — 283 тысячи рублей и 151 тысячу рублей соответственно.
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