Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 3 октября 2019 76
 0    0

Рязанец украл у собутыльницы планшет

Рязанец украл у собутыльницы планшет

Фото: Pixabay.com

Рязанец украл у собутыльницы планшет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя жительница поселка Змеинка. Она рассказала, что из ее квартиры пропал планшет. Выяснилось, что компьютер украл 34-летний рязанец, который накануне пил вместе со своей подругой.

Оперативники задержали злоумышленника. Похищенное изъяли.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 10

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 073
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 297
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 474
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 631
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 074
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум