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Фото: Pixabay.com
Рязанец украл у собутыльницы планшет. Об этом сообщила
В полицию обратилась 46-летняя жительница поселка Змеинка. Она рассказала, что из ее квартиры пропал планшет. Выяснилось, что компьютер украл 34-летний рязанец, который накануне пил вместе со своей подругой.
Оперативники задержали злоумышленника. Похищенное изъяли.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет.
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