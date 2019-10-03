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Руководителя транспортной организации в Рыбном осудят за взятку. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК. Об этом сообщил
Установлено, что в марте 2019 года обвиняемый предложил судебному приставу 20 тысяч рублей за снятие запрета с грузового автомобиля, принадлежащего его организации.
Пристав от взятки отказалась и сообщила руководству и в полицию.
Уголовное дело направили в суд.
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