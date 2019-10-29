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11:41, 29 октября 2019 314
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В Шиловском районе задержали отца сгоревших заживо детей

В Шиловском районе задержали отца сгоревших заживо детей

В Шиловском районе задержали отца сгоревших заживо детей. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для главы семейства.

По предварительной версии, отец курил на балконе и оставил непотушенным окурок. «Однако это версия не окончательная, проверяются и другие причины пожара», — отметили в ведомстве.

Также проверяется информация о том, что родители употребляли спиртное и наркотики.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, в селе Сановка Шиловского района сгорел дом, в котором погибли две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому был 1 год 7 месяцев. Их родители успели спастись.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).


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