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В Шиловском районе задержали отца сгоревших заживо детей. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для главы семейства.
По предварительной версии, отец курил на балконе и оставил непотушенным окурок. «Однако это версия не окончательная, проверяются и другие причины пожара», — отметили в ведомстве.
Также проверяется
Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, в селе Сановка Шиловского района сгорел дом, в котором
Ранее следователи
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.