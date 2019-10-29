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В Сараях легковушка с беременной женщиной врезалась в почтовую «буханку»,
Утром, 29 октября, водитель на Mitsubishi не пропустил УАЗ «Почты России» и столкнулся с ним.
В результате аварии никто не пострадал, однако легковушка получила серьезные повреждения.
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.