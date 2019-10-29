«Почта России» прокомментировала столкновение своей машины и «Митсубиши» с беременной в Сараях

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Фото: Издательство «Пресса»
«Почта России» прокомментировала столкновение своей машины и Mitsubishi с беременной женщиной в Сараях. В УФПС Рязанской области отметили, что вины водителя почтовой «буханки» нет.
«Происшествие не отразится на клиентах компании, почтовых отправлений в машине не было», — пояснили в пресс-службе.
Утром во вторник, 29 октября, водитель на Mitsubishi не пропустил УАЗ «Почты России» и столкнулся с ним. В результате аварии никто не пострадал, однако легковушка
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