В Рязани в День народного единства устроят молебен

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Фото: Pixabay.com
В Рязани в День народного единства, 4 ноября, устроят молебен. Его проведет митрополит Марк,
«Сегодня много усилий направлено на разобщение нашего народа, православной веры, значимых общественных институтов, — отметили в пресс-службе епархии. — Призываем всех вас объединиться в совместной молитве об укреплении веры, мире и взаимопонимании».
Молебен устроят на площади перед Успенским собором. Начало в 11:30.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.