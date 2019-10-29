Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 29 октября 2019 136
 0    0

В Беларуси открылась выставка рязанского художника-графиста

В Беларуси открылась выставка рязанского художника-графиста

В пятницу, 25 октября, в Витебском художественном музее открылась персональная выставка графики «Монохром» рязанского художника Максимильяна Преснякова. Она оказалась 400-ой в списке тех, где принимали участие работы художника.

Выставку приурочили к юбилею Детской художественной школы, открытой 40 лет назад Людмилой Пресняковой. Ее сын Максимильян был в числе учеников первого набора, а сейчас они оба живут в Рязани.

Художник привез в Витебск только графику, в том числе избранные листы из некоторых иллюстративных серий и картинки к оформлению музыкальных альбомов, записанных при его участии. Печатные техники представлены линогравюрой, гравюрой на металле и офортными техниками (сухая игла, металл и пластик).

Среди особых авторских техник «двухслойная графика», когда первый слой изображения перекрывается полупрозрачной калькой и дополняется поверх кальки вторым.

В дальнейшем в музее планируют организовывать коллективные выставки художников, учившихся в витебской школе в разное время.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 218
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 962
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 756
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 468
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
8:39, 24 октября 2019 2 788
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум