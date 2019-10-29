В Беларуси открылась выставка рязанского художника-графиста

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В пятницу, 25 октября, в Витебском художественном музее открылась персональная выставка графики «Монохром» рязанского художника Максимильяна Преснякова. Она оказалась 400-ой в списке тех, где принимали участие работы художника.
Выставку приурочили к юбилею Детской художественной школы, открытой 40 лет назад Людмилой Пресняковой. Ее сын Максимильян был в числе учеников первого набора, а сейчас они оба живут в Рязани.
Художник привез в Витебск только графику, в том числе избранные листы из некоторых иллюстративных серий и картинки к оформлению музыкальных альбомов, записанных при его участии. Печатные техники представлены линогравюрой, гравюрой на металле и офортными техниками (сухая игла, металл и пластик).
Среди особых авторских техник «двухслойная графика», когда первый слой изображения перекрывается полупрозрачной калькой и дополняется поверх кальки вторым.
В дальнейшем в музее планируют организовывать коллективные выставки художников, учившихся в витебской школе в разное время.
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