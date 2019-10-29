Рязанцы пригласили пермяков в «Новогоднюю столицу России 2020»

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Рязанская группа «Feelin's» и итальянский вокалист Boris Savoldelli выступили со своим проектом «ЕсенинJazz» в Перми. Концерт транслировали онлайн в шести городах и поселках края.
Со сцены филармонии руководитель группы Геннадий Филин пригласил пермяков на празднование «
Сейчас музыканты находятся в турне по Уралу и Алтаю и в ближайшие дни собираются посетить Челябинск, Омск и Барнаул.
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