В Солотче 116-летний дуб признали памятником природы

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В поселке Солотча 116-летнему черешчатому дубу присвоили статус памятника живой природы. Его внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев России.
В пятницу, 25 октября, состоялась церемония открытия памятной таблички в честь векового дерева, расположенного у дома-музея академика Пожалостина. На церемонии председатель сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» Сергей Пальчиков передал министру природопользования Рязанской области Сергею Абрамову сертификат о присвоении черешчатому дубу в поселке Солотча статус памятника живой природы под номером 526.
Абрамов отметил, что мероприятие является значимым для всех жителей региона, потому что «не каждая область может гордиться тем, что на ее территории есть такие красивые взрослые деревья, которые, помимо этого, еще обладают исторической и культурной ценностью».
«Это мероприятие очень важное в плане экологического воспитания не только для подрастающего поколения, но и для всех жителей. Я думаю оно позволит не только сохранить этого исполина, но и повысит культурную и социальную значимость места, на котором он произрастает», — добавил министр.
Пальчиков также вручил Арбамову переходящий символ всероссийской эстафеты в виде дерева, олицетворяющий единение разных народностей и национальностей в интересах природы родного края. Председатель сертификационной комиссии отметил, что кубок побывал в 37 субъектах России.
Отметим, что в Рязанской области солотчинский дуб стал вторым деревом, которому присвоен статус памятника живой природы. Первым является бальзамический тополь в Константинове.
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