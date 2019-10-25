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19:31, 25 октября 2019 126
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В Приморье прохожие поймали напавшего на девочку педофила

В Приморье прохожие поймали напавшего на девочку педофила

В Приморье прохожие поймали напавшего на девочку педофила. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В городе Артем мужчина за гаражами напал на ребенка. Проходившие мимо молодые люди поймали злоумышленника и передали полиции.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). По данным краевого главка следкома, 30-летнего задержанного уже привлекали к ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.


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