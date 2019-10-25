RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Приморье прохожие поймали напавшего на девочку педофила. Об этом пишет «
В городе Артем мужчина за гаражами напал на ребенка. Проходившие мимо молодые люди поймали злоумышленника и передали полиции.
На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). По данным
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанки съездили на международный съезд регентов и певчих
|
cледующая новость →Во время осенних каникул в школьных лагерях отдохнут более двух с половиной тысяч рязанцев
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.