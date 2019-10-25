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13:35, 25 октября 2019 119
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В понедельник на шести рязанских улицах отключат свет

В понедельник на шести рязанских улицах отключат свет

В понедельник, 28 октября, на шести рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • Михайловское шоссе, дома 88-а, 88-г, дома с 94 по 184;
  • 1-й Михайловский проезд, дома с 3 по 7;
  • 2-й Михайловский проезд, дома с 3 по 9;
  • 3-й Михайловский проезд, дома 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
  • поселок Машинистов, дома с 1 по 16;
  • улица Пойменная, дома с 1 по 49.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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2 дня назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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