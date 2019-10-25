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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Вечером в пятницу, 25 октября, в центре Рязани из-за аварии образовалась пробка. ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Право-Лыбедской.
На перекрестке столкнулись Ford Focus и Volkswagen Polo.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.