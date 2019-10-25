С начала года в Рязани заделали ямы на 184 улицах

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Фото: Администрация Рязани
С начала гола в рязани заделали ямы на 84 улицах. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах Ломоносова, Медицинская, Сельских строителей, Курортном проезде, Светлом проезде, МОГЭС, пересечении улиц Свободы и Полевой.
Также очистили водоотводные каналы, 35 ливневых колодцев, 34 решеток водопропускных труб, 60 решеток дождеприемных колодцев, откачали 17 ливневых стоков с колодцев накопителей.
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