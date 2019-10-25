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10:36, 25 октября 2019 149
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С начала года в Рязани заделали ямы на 184 улицах

С начала года в Рязани заделали ямы на 184 улицах

Фото: Администрация Рязани

С начала гола в рязани заделали ямы на 84 улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации. Общая площадь ремонта составила 35 тысяч квадратных метров.

Работы выполнили на улицах Ломоносова, Медицинская, Сельских строителей, Курортном проезде, Светлом проезде, МОГЭС, пересечении улиц Свободы и Полевой.

Также очистили водоотводные каналы, 35 ливневых колодцев, 34 решеток водопропускных труб, 60 решеток дождеприемных колодцев, откачали 17 ливневых стоков с колодцев накопителей.


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