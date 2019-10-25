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Фото: Pixabay.com
Рязанки съездили на международный съезд регентов и певчих. Его открыли в храме Христа Спасителя в Москве в четверг, 24 октября,
На форуме собрались более пятисот регентов и певчих из 142 епархий России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Съезд посвятили 75-летию памяти композитора, автора духовной музыки Павла Чеснокова.
«Основная задача съезда состоит в обсуждении вопросов сохранения и развития традиций русского церковного пения и в обмене опытом», — отметили в рязанской епархии.
Форум завершится в субботу, 26 октября.
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