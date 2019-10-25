Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт

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Фото: Pixabay.com
В поликлинике ОКБ всем желающим проведут бесплатную скрининг-диагностику и дадут индивидуальные рекомендации, сообщил
Рязанцы получат результаты анализов на показатели холестерина, глюкозы и артериального давления, а также результаты расчета индивидуальной массы тела.
«Все это крайне важно для определения риска инсульта. Кроме того, тем, кто придет в этот день в поликлинику, расскажут, как раз распознать симптомы инсульта и спасти человека от последствий этого заболевания», — отметили в сообщении.
Акция «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью» пройдет 29 октября, начало в 09:30.
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