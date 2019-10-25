На личном приеме Сорокина обсудила с рязанцами ремонт дорог и строительство стадиона

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В пятницу, 25 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы доступной среды на отдельных территориях, благоустройство дворов, дорожное хозяйство, строительство спортивных объектов.
В частности, инвалид-колясочник попросил оборудовать парковочное место около дома по улице Сельских Строителей, установить там знак «Стоянка для инвалидов», а также установить пандус от лифта до выхода из подъезда.
Руководитель Академии футбола «Спартак» предложил рассмотреть возможность предоставить земельный участок в районе Голенчина под строительство стадиона, которое планируется осуществить за счет инвестора.
Сорокина поддержала инициативу заявителя и предложила ему рассмотреть другое место под эти цели, потому что участок, о котором идет речь, расположен в зоне городских парков, скверов, бульваров и не предусмотрен для строительства спортивных сооружений.
Председатель ТСЖ «Луч» Алла Новикова попросила рассмотреть возможность восстановления дороги около дома 38 корпус 1 по улице 2-я Железнодорожная, которую разбила спецтехника во время ликвидации последствий взрыва в доме 4 по 1-му Осеннему переулку.
Мэр предложила заявительнице вместе с собственниками квартир в доме поучаствовать в муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы.
Также к главе горадминистрации обратилась рязанка, которая рассказала, что в доме №54 по 3-му Мопровскому переулку течет крыша, поэтому ее квартиру регулярно заливает. Проведение капремонта крыши, фасада и холодного водоснабжения, со слов заявительницы, планировалось в текущем 2019 году.
Представители мэрии ответили, что в настоящее время разрабатываются проекты на ремонт общего имущества на этот многоквартирный дом. При наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году работы будут выполнены.
По всем рассмотренным вопросам Елена Сорокина дала поручения руководителям профильных подразделений.
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