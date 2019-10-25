Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 26-27 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В филармонии 26 октября покажут спектакль «
В рязанском цирке проходят гастроли «
В кафе «Фонтан» 26 октября пройдет сольный концерт экс-вокалистки группы «Flеur»
В МКЦ 27 октября зрители увидят спектакль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.