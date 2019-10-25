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17:29, 25 октября 2019 201
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 26-27 октября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 26-27 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии 26 октября покажут спектакль «Летучий корабль» в воплощении оркестра народных инструментов имени Осипова.

В рязанском цирке проходят гастроли «Жираф шоу», главным героем которого станет жираф по имени Багир.

В кафе «Фонтан» 26 октября пройдет сольный концерт экс-вокалистки группы «Flеur» Елены Войнаровской, а Бар «Штопор» с концертом 26 октября посетит легендарная группа «Маша и Медведи».

В МКЦ 27 октября зрители увидят спектакль «Красная помада» от петербургского театра «Битком».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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