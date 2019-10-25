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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Часть маршруток в Рязани в 2020 году перестанет перевозить льготников. Об этом в пятницу, 25 октября, на комитете ЖКХ сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
По его словам, льготников перестанут перевозить коммерческие маршруты, которые дублируют муниципальные.
Ранее Михно отмечал, что льготники перестали пользоваться автобусами и троллейбусами и пересели на маршрутки. Из-за этого компенсация за год коммерческим перевозчиком выросла до 188 миллионов.
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