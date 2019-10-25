Артисты «Росгосцирка» взяли главный приз международного фестиваля в Италии

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Артисты «Российской государственной цирковой компании» взяли главный приз международного фестиваля в Италии. Гран-при вручили 21 октября в городе Латина.
В этом году фестиваль посетили 200 артистов из 14 стран мира: Бразилия, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Польша, Россия, Румыния, Украина, Финляндия, Чехия.
На роль главного режиссера фестиваля в этом году пригласили Гию Эрадзе, главного режиссера ФКП «Росгосцирк», заслуженного артиста России и Грузии.
Коллектив российской цирковой компании прилетел в составе 43 человек. Дебютом представили три групповых номера, специально подготовленные для фестиваля:
«Победа российских артистов на фестивале такого уровня прежде всего говорит о титаническом труде большой и дружной команды артистов компании, всей творческой и технической группы, которые готовили номера. Мы в очередной раз продемонстрировали миру, что российская цирковая школа самая сильная в мире, мы законодатели моды в отрасли. От всей души поздравляю весь коллектив с этой победой!» — прокомментировал гендиректор Владимир Шемякин.
Во время фестиваля папа Римский Франциск принял делегацию «Росгосцирка» на площади Святого Петра в Ватикане.
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