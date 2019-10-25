Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 25 октября 2019 179

Артисты «Росгосцирка» взяли главный приз международного фестиваля в Италии

Артисты «Росгосцирка» взяли главный приз международного фестиваля в Италии

Артисты «Российской государственной цирковой компании» взяли главный приз международного фестиваля в Италии. Гран-при вручили 21 октября в городе Латина.

В этом году фестиваль посетили 200 артистов из 14 стран мира: Бразилия, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Польша, Россия, Румыния, Украина, Финляндия, Чехия.

На роль главного режиссера фестиваля в этом году пригласили Гию Эрадзе, главного режиссера ФКП «Росгосцирк», заслуженного артиста России и Грузии.

Коллектив российской цирковой компании прилетел в составе 43 человек. Дебютом представили три групповых номера, специально подготовленные для фестиваля:

  • номер «Золотые рыбки» (воздушные гимнасты на сетке) п/р Полины Русиновой;
  • номер «Акробаты на дорожке» п/р Андрея Демьяненко;
  • номер «Турники и Антипод» (театрализованная постановка на большой высоте) п/р Семена Маряшина.

«Победа российских артистов на фестивале такого уровня прежде всего говорит о титаническом труде большой и дружной команды артистов компании, всей творческой и технической группы, которые готовили номера. Мы в очередной раз продемонстрировали миру, что российская цирковая школа самая сильная в мире, мы законодатели моды в отрасли. От всей души поздравляю весь коллектив с этой победой!» — прокомментировал гендиректор Владимир Шемякин.

Во время фестиваля папа Римский Франциск принял делегацию «Росгосцирка» на площади Святого Петра в Ватикане.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 101
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
14:54, 24 октября 2019 3 414
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 3
17:32, 20 октября 2019 4 966
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 1 750
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
17:21, 22 октября 2019 2 074
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум