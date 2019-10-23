RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Мэрия разрешила построить торговые павильоны рядом с бывшим рынком в Канищеве Соответствующее постановление администрации опубликовали в среду, 23 октября.
Планируется, что на участке площадью 5 327 квадратных метров
Напомним, в начале 2019 года в Канищеве
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКомиссия одобрила строительство киосков на месте новой ярмарки выходного дня в Рязани
|
cледующая новость →В Рязани вернут 46 маршрутку
Специалисты ответили на вопросы потребителей.