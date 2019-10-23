Комиссия одобрила строительство киосков на месте новой ярмарки выходного дня в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить разрешение на строительство торговых павильонов на улице Пролетарской. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 23 октября.
ООО «Сфера» намерен на площади 4642 кв м
Напомним, ярмарка
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.