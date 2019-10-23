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10:31, 23 октября 2019 129
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Комиссия одобрила строительство киосков на месте новой ярмарки выходного дня в Рязани

Комиссия одобрила строительство киосков на месте новой ярмарки выходного дня в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить разрешение на строительство торговых павильонов на улице Пролетарской. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 23 октября.

ООО «Сфера» намерен на площади 4642 кв м установить киоски для проведения ярмарки выходного дня, которая переехала с площади Театральной. Сейчас там располагается парковка.

Напомним, ярмарка работает на новом месте с 28 сентября.


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