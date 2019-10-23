Градозащитники предложили устроить для Любимова экскурсию по деревянным домам Рязани

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В среду, 23 октября, градозащитники предложили устроить для Николая Любимова экскурсию по деревянным домам Рязани. Накануне губернатор, отвечая критику блогера Ильи Варламова, заявил, что деревянные дома в центре города
«Удивительно, что за два с лишнем года Николай Викторович не заметил, что деревянные дома на улицах Рязани есть, многие из них являются объектами культурного наследия, а некоторые из них находятся в непосредственной близости от правительственного квартала, например — флигель усадьбы купца П.Ф. Лебедева на улице Дворянской (ныне Полонского), — отметили в группе „
Активисты отмечают, что «весь город эти дома видит», рядом с ними устраивают в экскурсии для туристов.
«Все те, кто неравнодушен к сохранению культурного наследия нашего города, готовы провести экскурсию для нашего губернатора, на которой можно показать, какой туристический потенциал мы можем потерять», — заявили они.
Напомним, в начале октября в Рязани был блогер Илья Варламов. После поездки он написал, что в Рязани методично
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