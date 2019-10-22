Зампред регионального правительства навестил первую в Рязани пациентку с пересаженной почкой

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В понедельник, 21 октября, зампред регионального правительства Роман Петряев навестил первую в Рязани пациентку с пересаженной почкой.
Хирурги рязанской ОКБ впервые
По ее словам, после операции качество жизни кардинально изменилось в лучшую сторону. Пациентка рассказала, что после вмешательства ее жизнь «кардинально изменилась в лучшую сторону». Она поблагодарила за проделанную работу и развитие нового для региона вида высокотехнологичной медпомощи.
Петряев пожелал рязанке крепкого здоровья и успешной реализации жизненных планов. Он отметил, что развитие службы донорства и трансплантации позволило вывести на новый уровень качество оказания медицинской помощи.
«Сегодня Рязанская область в числе передовых регионов. Для нас это уникальная практика, очень важное направление, которое помогает возвращать людей к нормальной жизни. Будем и в дальнейшем его развивать», — сказал зампред.
Он также подчеркнул высокий уровень областной клинической больницы.
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