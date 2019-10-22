Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:30, 22 октября 2019 105
 0    0

Зампред регионального правительства навестил первую в Рязани пациентку с пересаженной почкой

Зампред регионального правительства навестил первую в Рязани пациентку с пересаженной почкой

В понедельник, 21 октября, зампред регионального правительства Роман Петряев навестил первую в Рязани пациентку с пересаженной почкой.

Хирурги рязанской ОКБ впервые пересадили почку в декабре 2018 года. После операции женщина временно находится на плановом стационарном обследовании.

По ее словам, после операции качество жизни кардинально изменилось в лучшую сторону. Пациентка рассказала, что после вмешательства ее жизнь «кардинально изменилась в лучшую сторону». Она поблагодарила за проделанную работу и развитие нового для региона вида высокотехнологичной медпомощи.

Петряев пожелал рязанке крепкого здоровья и успешной реализации жизненных планов. Он отметил, что развитие службы донорства и трансплантации позволило вывести на новый уровень качество оказания медицинской помощи.

«Сегодня Рязанская область в числе передовых регионов. Для нас это уникальная практика, очень важное направление, которое помогает возвращать людей к нормальной жизни. Будем и в дальнейшем его развивать», — сказал зампред.

Он также подчеркнул высокий уровень областной клинической больницы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 698
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 504
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 4 091
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 260
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 5 024
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум