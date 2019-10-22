В Шацке задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за похищение человека

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В Шацке росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за похищение человека. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Известно, что группа задержания получила ориентировку на сасовца, который находится в розыске по подозрению в совершении преступления. Мужчина скрывался от органов следствия.
Сасовца передали в полицию.
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