В Сараевском районе «пятнадцатая» врезалась в «буханку», пострадал подросток

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В понедельник, 21 октября, в 13:40, в селе Большие Можары Сараевского района «пятнадцатая» врезалась в «буханку». Об этом сообщили на
18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, обгонял автомобиль «УАЗ». За рулем «буханки» находился 42-летний житель поселка Сараи.
В результате происшествия 17-летний пассажир «пятнадцатой» и 57-летний мужчина из «буханки» получили травмы.
Их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.