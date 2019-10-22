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В Рязанской области не зарегистрировали случаев гриппа. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила
Уровень заболеваемости ОРВИ оказался ниже недельных пороговых значений на 30%. Как отметили в управлении, большая часть заболевших пришлась на детей до 14 лет, которые посещают дошкольные образовательные учреждения и школы.
В Роспотребнадзоре добавили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В область поступила вторая партия вакцины для иммунизации взрослого и детского населения.
Всего привили 254 725 человек, что составляет 23,3% населения области.
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