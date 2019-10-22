RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Приокском водитель «Нивы» въехал в столб. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла вечером в понедельник, 21 октября.
«Водитель въехал в столб, его отбросило слегка и перевернуло на левый бок, машину потом перевернули те, кто остановился помочь. В каком состоянии был водитель, непонятно», — написали в соцсети.
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info рассказали, что в аварии никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском агротехнологическом университете прошел фестиваль первокурсников
|
cледующая новость →Треть рязанских семей тратят заработки только на еду
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.