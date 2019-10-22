В Клепиковском районе отремонтировали три моста

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В Клепиковском районе отремонтировали три деревянных моста. Об этом сообщил
Все мосты идут через реку Посерда. Их протяженность составляет 42 метра, 13 метров, 9 метров.
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