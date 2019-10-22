Пьяный рязанец из-за обиды угрожал задушить знакомую

В Рязани задержали 33-летнего мужчину, который угрожал задушить знакомую. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

В полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что в Рязани на улице Школьной 33-летний знакомый угрожает задушить ее подругу.

Выяснилось, что две 38-летние рязанки пришли в гости к общему знакомому и устроили застолье. Одна из женщин вспомнила, что недавно хозяин дома проходил по уголовному делу об угрозе убийством как пострадавший. Тогда во время застолья на него набросился нетрезвый приятель.

«Вспоминая об этом сначала все посмеялись, а затем гостья выразилась о процессуальном статусе знакомого в саркастическом ключе — мол, не пристало мужчине быть пострадавшим», — говорится в сообщении полиции.

Оперативники предположили, что женщине захотелось подшутить над мужчиной на глазах у подруги. Рязанцу стали неприятны такие слова и он потребовал прекратить эти разговоры.

Отмечается, что просьба «только подлила масло в огонь». Между мужчинами началась ссора и он заставил замолчать знакомую, пригрозив ее задушить.

Вторая гостья испугалась за жизнь подруги и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Злоумышленнику грозят принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. Теперь у 33-летнего рязанца статус обвиняемого.