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14:22, 22 октября 2019 138
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Несколько населенных пунктов Рязанской области получат статус исторического поселения

Несколько населенных пунктов Рязанской области получат статус исторического поселения

Несколько населенных пунктов Рязанской области получат статус исторического поселения. Об этом на выездном заседании регионального правительства в Старожиловском районе рассказал руководитель госинпекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.

Речь идет о Рязани, Спас-Клепиках, селе Ижевское и других. Это позволит эффективнее работать с генпланами и сохранять исторические и архитектурные памятники.

Ранеее сообщалось, что на включение в перечень претендуют Елатьма, Спас-Клепики, Сапожок, село Ижевское и Рязань.


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