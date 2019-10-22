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Несколько населенных пунктов Рязанской области получат статус исторического поселения. Об этом на выездном заседании регионального правительства в Старожиловском районе рассказал руководитель госинпекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.
Речь идет о Рязани, Спас-Клепиках, селе Ижевское и других. Это позволит эффективнее работать с генпланами и сохранять исторические и архитектурные памятники.
Ранеее сообщалось, что на
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