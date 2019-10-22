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Под Рязанью мотоциклист без «прав» врезался в фуру, сообщили в пресс-службе региональнго УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 20 октября, в 14:40 на трассе М-5 под Рязанью.
Известно, что 47-летний касимовец на мотоцикле Kawasaki ZZR, не справился с управлением и врезался в МАЗ с полуприцепом, за рулем которого находился 43-летний рязанец.
Мотоциклиста доставили в ОКБ. Отмечается, что у него не было водительских «прав».
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