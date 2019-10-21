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11:33, 21 октября 2019 64
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Задержанного после погони рязанца уже лишали «прав»

Задержанного после погони рязанца уже лишали «прав»

Рязанца, которого полицейские задержали 20 октября после погони, уже лишали «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 19:40 автоинспекторы попытались остановить Nissan Murano, у которого «усматривались признаки пьяного вождения». По словам правоохранителей, мужчина неуверенно ехал и нарушал ПДД, а на требование остановиться не среагировал.

Полиция организовала погоню и в 19:50 смогла остановить Nissan. Внутри оказался 31-летний рязанец, которого ранее лишали «прав» за пьяную езду.

На этот раз алкотест показал 0,872 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в пять раз превышает норму.

За повторное нарушении в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 примечание 1 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.


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