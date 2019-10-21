Задержанного после погони рязанца уже лишали «прав»

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Рязанца, которого полицейские задержали 20 октября после погони, уже лишали «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В 19:40 автоинспекторы попытались остановить Nissan Murano, у которого «усматривались признаки пьяного вождения». По словам правоохранителей, мужчина неуверенно ехал и нарушал ПДД, а на требование остановиться не среагировал.
Полиция организовала погоню и в 19:50 смогла
На этот раз алкотест показал 0,872 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в пять раз превышает норму.
За повторное нарушении в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 примечание 1 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.