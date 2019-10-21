Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:41, 21 октября 2019 155
 0    0

Полицейские рассказали о погоне за пьяным водителем в Горроще

Полицейские рассказали о погоне за пьяным водителем в Горроще

Вечером в воскресенье, 20 октября, после погони в Горроще задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что мужчина на легковушке отказался останавливаться по требованию полицейских, поэтому они погнались за ним.

Водителя удалось задержать и направить на медобследование.

Более подробная информация появится позже.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 465
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 302
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 953
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 103
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 4 282
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум