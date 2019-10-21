Полицейские рассказали о погоне за пьяным водителем в Горроще

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Вечером в воскресенье, 20 октября, после погони в Горроще задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве отметили, что мужчина на легковушке отказался останавливаться по требованию полицейских, поэтому они погнались за ним.
Водителя удалось
Более подробная информация появится позже.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.