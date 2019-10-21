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18:42, 21 октября 2019 102
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За неделю в Рязани заделали ямы на десяти улицах

За неделю в Рязани заделали ямы на десяти улицах

Фото: Администрация Рязани

С 14 по 20 октября в Рязани заделали ямы на 12 участках десяти улиц. Об этом сообщил сайт мэрии.

Общая площадь ремонта составила 955 квадратных метров.

Работы выполнили на улицах 1-й Осенний переулок, Загородная, Каширина, Ленинского Комсомола, Пушкина, Сельских Строителей, Семашко, Чапаева, Новоселов (от дома № 33 В до дома №33а), от пересечения улицы Рязанской и федеральной трассы М-5 «Урал» до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», путепровод «Приокский», проезде к детскому саду №41 (улица Кальная, дом №22 корпус 1).

Ремонт продолжится.

В мэрии отметили, что с 21 по 27 октября планируется заделать ямы на участках автодорог с высокой интенсивностью движения, с наличием социально-значимых объектов и маршрутов движения общественного транспорта.

С начала текущего года выбоины заделали на 184 рязанских улицах.

Общая площадь ремонта составила более 35 тысячи квадратных метров.


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