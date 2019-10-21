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22:50, 21 октября 2019 156
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

За неделю, с 14 по 20 октября, на пожарах в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время потушили 56 пожаров, из них 37 загораний мусора. В результате огонь уничтожил и повредил 21 здание и две машины.

На пожарах погибли два человека, три получили ожоги, один травмирован.

В понедельник, 14 октября, во время пожара в жилом доме в деревне Волчково Клепиковского района погибла женщина 1940 года рождения.

В пятницу, 18 октября, из-за пожара в строительном вагонщике в селе Шурмашь Сасовского района госпитализировали двоих мужчин и одну женщину с ожогами.

На следующий день загорелся дом в поселке Мурмино Рязанского района, женщина 1958 года рождения отравилась угарным газом.

В воскресенье, 20 октября, в результате пожара в селе Каменка Спасского района погиб мужчина, личность устанавливается.


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