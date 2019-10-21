Во вторник в Приокском перекроют движение и изменят схему общественного транспорта

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Во вторник, 22 октября, в Приокском перекроют движение. Об этом сообщил
Из-за проведения военно-патриотической акции с 9:00 до 11:00 по улице Октябрьской от дома №3 до дома №13 и по улице Карла Маркса от улицы Энгельса до улицы Октябрьской закроют движение.
Движение общественного транспорта организуют по измененной схеме:
Рязанцев попросили не парковать машины с 8:00 до 11:00:
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.