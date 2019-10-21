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16:49, 21 октября 2019 222
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Во вторник в Приокском перекроют движение и изменят схему общественного транспорта

Во вторник в Приокском перекроют движение и изменят схему общественного транспорта

Во вторник, 22 октября, в Приокском перекроют движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за проведения военно-патриотической акции с 9:00 до 11:00 по улице Октябрьской от дома №3 до дома №13 и по улице Карла Маркса от улицы Энгельса до улицы Октябрьской закроют движение.

Движение общественного транспорта организуют по измененной схеме:

  • троллейбусы маршрута №№8, 9, 16 до ООТ «Комбайновый завод» следуют в прямом и обратном направлении по улице Шабулина — Интернациональная улица — улица Промышленная;
  • маршрутки №№42, 53, 66, 82, 87 в прямом и обратном направлении следуют по улице Магистральной — улица Станкозаводская, далее по своим маршрутам.

Рязанцев попросили не парковать машины с 8:00 до 11:00:

  • на улице Октябрьская от дома №3 до дома №13;
  • по улице Карла Маркса от улицы Энгельса до улицы Октябрьская.

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