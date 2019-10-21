В Спасском районе пьяный водитель «четырнадцатой» врезался в мост

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 19 октября, в Спасском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 21:00 на 5-м километре трассы «Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский» 40-летний местный житель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в понтон.
С травмами водителя доставили в больницу. Алкотест показал 1,13 промилле на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.
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