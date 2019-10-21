В Рязанской области водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 18 октября, в селе Нарма Ермишинского района 48-летний житель села Азеево за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщила
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.
Полицейские установили, что ранее водителя лишили «прав».
Обстоятельства происшествия уточняются.
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