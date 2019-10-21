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10:44, 21 октября 2019 347
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В Рязанской области водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево

В Рязанской области водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 18 октября, в селе Нарма Ермишинского района 48-летний житель села Азеево за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

Полицейские установили, что ранее водителя лишили «прав».

Обстоятельства происшествия уточняются.


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