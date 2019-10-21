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16:24, 21 октября 2019 53
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У сбитого насмерть дорожного рабочего в Рязанском районе остались жена и трое детей

У сбитого насмерть дорожного рабочего в Рязанском районе остались жена и трое детей

В Рязани ищут очевидцев аварии, в которой грузовик насмерть сбил рабочего. У погибшего остались жена и трое детей. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
 

«Просим тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП или у кого-то есть запись с видеорегистратора - просьба, не будьте равнодушными, сообщите по телефону : 8-920-969-95-08», - говорится в сообщении.


Напомним, авария произошло в пятницу, 18 октября, на 223-м километре М5 в Рязанском районе. Грузовик Volvo насмерть сбил 34-летнего мужчину.

Водитель во время ремонтных работ ехал назад. Пострадавший скончался на месте


 


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