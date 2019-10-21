У сбитого насмерть дорожного рабочего в Рязанском районе остались жена и трое детей

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В Рязани ищут очевидцев аварии, в которой грузовик насмерть сбил рабочего. У погибшего остались жена и трое детей. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Просим тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП или у кого-то есть запись с видеорегистратора - просьба, не будьте равнодушными, сообщите по телефону : 8-920-969-95-08», - говорится в сообщении.
Напомним, авария произошло в пятницу, 18 октября, на 223-м километре М5 в Рязанском районе. Грузовик Volvo насмерть сбил 34-летнего мужчину.
Водитель во время ремонтных работ ехал назад. Пострадавший скончался на месте
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.