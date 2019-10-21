После столкновения с «Маздой» в Клепиковском районе перевернулся грузовик

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 20 октября в Клепиковском районе произошло ДТП. На 34-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань столкнулись Mazda и грузовик Isuzu, пишет издательство «
Известно, что водитель легковушки превысил скорость на повороте и врезался в грузовик, ехавший по «встречке». После удара Isuzu перевернулся.
Никто из людей серьезно не пострадал.
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