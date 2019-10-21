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11:02, 21 октября 2019 214
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Под Рыбным столкнулись два грузовика 1

Под Рыбным столкнулись два грузовика

Утром в понедельник, 21 октября, под Рыбным произошло ДТП. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По словам очевидцев авария случилась около Зеленинских Двориков. Как видно на кадрах, ее участниками стали два грузовика, они получили механические повреждения.

Официальной информации о потерпевших пока не поступало.

Видео из группы «Рязань»


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