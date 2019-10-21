Под Рыбным столкнулись два грузовика

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Утром в понедельник, 21 октября, под Рыбным произошло ДТП. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев авария случилась около Зеленинских Двориков. Как видно на кадрах, ее участниками стали два грузовика, они получили механические повреждения.
Официальной информации о потерпевших пока не поступало.
Видео из группы «Рязань»
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