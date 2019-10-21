Перед поездкой в Старожиловский район Любимов попросил местных жителей высказаться о проблемах

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов анонсировал поездку в Старожиловский район, которая состоится во вторник, 22 октября. Об этом глава региона написал «ВКонтакте».
«Мне важно знать, какие проблемы беспокоят вас в первую очередь», — написал Любимов.
Он попросил рязанцев написать в комментариях к посту, на что обратить «особое внимание».
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