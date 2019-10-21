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В понедельник, 21 октября, на Южном промузле произошел пожар. Фото опубликовано «ВКонтакте».
Как отметил автор снимка, пожар произошел «чуть правее» завода «Центролит».
Официальной информации о возгорании нет.
Фото
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.